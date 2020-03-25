تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في روسيا إلى 658 حالة، بعد تسجيل 163 إصابة جديدة بالفيروس في 20 إقليما خلال 24 ساعة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء: "تم تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 20 إقليما روسيا خلال 24 ساعة الماضية".

وأشار البيان إلى تسجيل 120 إصابة في العاصمة الروسية موسكو، بينما سجلت 6 إصابات في ضواحي موسكو.

ومن جهة أخرى أعن المقر عن مغادرة 5 أشخاص مستشفيات موسكو بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وبذلك يبلغ عدد المتعافين 29 شخصا.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت يوم 11 مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد "جائحة"، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 18 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 423 ألف حالة.