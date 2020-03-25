بوتين يعلن عن سلسلة إجراءات اجتماعية استثنائية لمواجهة فيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن سلسلة إجراءات اجتماعية استثنائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن أهم الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الدولة لكبح تفشي فيروس كورونا هو إعلان الأسبوع المقبل عطلة مدفوعة الأجر لكل المواطنين العاملين في روسيا.

وقال بهذا الصدد: "من المهم في الوقت الراهن أن نمنع تهديدات الانتشار السريع للفيروس كورونا، لذلك، أعلن الأسبوع المقبل عطلة عامة مدفوعة الأجر".

كما حث بوتين المواطنين الروس على إظهار الانضباط والمسؤولية، قائلا: "إن الأمر الأكثر أمانا الآن هو البقاء في المنزل، كما يجب الالتزام بجميع التوصيات، ومن الضروري حماية أنفسكم وأحبائكم، بإظهار قدر من الانضباط والمسؤولية. وصدقوني، بأن الشيء الأكثر أمانا الآن هو البقاء في المنزل".

وأكد الرئيس بوتين على أهمية اتخاذ خطوات إضافية لضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، والحفاظ على دخلهم ووظائفهم، فضلا عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يعمل فيها الملايين من الناس.

وتابع الرئيس الروسي بهذا الخصوص، قائلا: "إن مهمتنا الأهم هو ضمان الاستقرار في سوق العمل ومنع زيادة البطالة حيث ستقوم الدولة بمساعدة الشركات في حل هذه المشاكل".

كما اقترح الرئيس بوتين على تأجيل التصويت على تعديل الدستور، مشددا أن الموعد الجديد سيحدد لاحقا.

وبهذا الخصوص خاطب بوتين الشعب، قائلا: "بطبيعة الحال السؤال الذي يطرح نفسه هو تنظيم تصويت على الصعيد الوطني على التعديلات الدستورية بتاريخ حدد مسبقاً في 22 أبريل"، مؤكدا أن الشيء الرئيسي هو صحة وحياة وسلامة الناس.