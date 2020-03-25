روس عالقون في مطار دبي يحتجون على عدم إرسالهم إلى وطنهم... فيديو

أعلن مصدر مقرب من شركة "إيروفلوت" الروسية أن السلطات الإماراتية لم تمنح حتى الآن الإذن للشركة بإجلاء المواطنين الروس من أراضيها.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "يجلس المواطنون الروس الآن في المطار بانتظار المغادرة، ولكن لا تمتلك شركة إيروفلوت الأذن بتسيير رحلة اليوم، ولا يفهم الناس ما ينتظرونه، ولكنهم يخشون مغادرة المطار".

وأضاف: "تم إغلاق جميع المقاهي والمحلات التجارية في المطار، حيث بقي الروس العالقون هناك دون ماء وطعام".

وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من المواطنين الروس عالقين في مطار دبي، حيث كانوا يصرخون "نريد العودة إلى الوطن".

كانت حكومة الإمارات اتخذت سلسلة طويلة من التدابير والإجراءات لمكافحة فيروس "كورونا"، والتي أثرت بشكل خاص على قطاعات اقتصادية حيوية كالسياحة والطيران والتجارة وغيرها.