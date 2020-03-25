روس عالقون في مطار دبي يحتجون على عدم إرسالهم إلى وطنهم... فيديو

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "يجلس المواطنون الروس الآن في المطار بانتظار المغادرة، ولكن لا تمتلك شركة إيروفلوت الأذن بتسيير رحلة اليوم، ولا يفهم الناس ما ينتظرونه، ولكنهم يخشون مغادرة المطار".
وأضاف: "تم إغلاق جميع المقاهي والمحلات التجارية في المطار، حيث بقي الروس العالقون هناك دون ماء وطعام".
وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من المواطنين الروس عالقين في مطار دبي، حيث كانوا يصرخون "نريد العودة إلى الوطن".
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Дорогие клиенты, находящиеся сейчас в аэропорту Дубая! Вы целый день ожидаете вылета домой. Мы знаем, что в аэропорту закрыты кафе и магазины, вы ожидаете без воды и еды! Но мы сделали абсолютно все, что требовали власти ОАЭ. Но до сих пор разрешения на вылет нет. Мы знаем, что полиция заставляет вас удалять виде происходящего. Мы, напротив, просим вас рассказывать обо всем, что сейчас происходит! ⠀ Только вместе с вами мы сможем ускорить получение разрешения. Мы готовы в любую минуту вылететь в Дубай и вернуть вас домой!🙏🏻 ⠀ #победа_новости #победа #летимпобедой #pobeda #pobeda_aero
كانت حكومة الإمارات اتخذت سلسلة طويلة من التدابير والإجراءات لمكافحة فيروس "كورونا"، والتي أثرت بشكل خاص على قطاعات اقتصادية حيوية كالسياحة والطيران والتجارة وغيرها.
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