بسبب كورونا... الخارجية الروسية توجه نصيحة للمواطنين الروس في الخارج

أوصت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، المواطنين الروس الموجودين في الخارج وغير القادرين على العودة إلى وطنهم، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحتهم، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان الوزارة أنه "يجب على المواطنين في الخارج الذين لا يستطيعون العودة إلى وطنهم، بسبب التدابير التقييدية المتخذة في البلدان المضيفة، باتباع الإجراءات اللازمة لضمان وجودهم في البلد المضيف وحماية صحتهم".

وأضاف البيان: "ويجب الأخذ في الاعتبار أنه عند العودة إلى روسيا، سيخضع العائدون للحجر الصحي لمدة 14 يوما على الأراضي الروسية".

وأعلنت الحكومة الروسية تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الجمعة 27 مارس/آذار، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، أن الوضع مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في العالم يتطور بشكل حاد، والاقتصاد العالمي بأكمله يتعرض لهجمة، ومن المتوقع بالفعل حدوث كساد اقتصادي.

وقال بوتين في كلمته مخاطبا الشعب الروسي: "نرى مدى حدة تطور الوضع مع فيروس كورونا المستجد في العالم. فعدد الحالات مستمر بالازدياد في كثير من البلدان. لقد تضرر الاقتصاد العالمي بأكمله من المتوقع أن ينخفض بالفعل".

وقال بوتين بهذا الصدد: "يجب أن نعي جميعا أن روسيا، وببساطة بسبب موقعها الجغرافي لا يمكنها أن تحمي نفسها من التهديد، بالقرب من حدودنا توجد دول متأثرة بالفعل بهذا الفيروس، ومن المستحيل منع تفشيه بشكل كامل".

كما أكد بوتين أن جميع القطاعات الحيوية في البلاد ستواصل عملها في الأسبوع المقبل، بما فيها المواصلات، وهيئات السلطة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الصيدليات، والمتاجر، والمؤسسات المصرفية والمالية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.