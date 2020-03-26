عمدة موسكو: سيتم تعليق عمل المتاجر باستثناء الصيدليات ومتاجر السلع الغذائية والبضائع الأساسية

موسكو - سبوتنيك. وجاء في المرسوم الصادر، اليوم الخميس: "التوقف المؤقت لعمل المطاعم والمقاهي والمقاصف والحانات والمطاعم الخفيفة وغيرها من مؤسسات تقديم الطعام أبتداء من 28 آذار/مارس وحتى 5 نيسان/أبريل، باستثناء خدمات توصيل الطلبات الخارجية دون زيارة المواطنين في مباني هذه الأماكن".

كما نص المرسوم: "يوقف مؤقتًا عمل مناجر البيع بالتجزئة، باستثناء الصيدليات فضلاً عن متاجر بيع المنتجات الغذائية والسلع الأساسية غير الغذائية من 28 آذار /مارس 2020 إلى 5 نيسان /أبريل 2020".

ولفت سوبيانين إلى إن الخدمات التي تتطلب حضورًا شخصيًا، بما في ذلك صالونات تصفيف الشعر سيوقف عملها مؤقتًا في موسكو. وقال العمدة: "يجب تعليق عمل الخدمات الذي يتطلب حضورًا شخصيًا على سبيل المثال، صالونات التجميل" مستثنيا الخدمات الطبية وإعادة التأهيل وخدمات رعاية المسنين والمحتاجين والخدمات الاجتماعية الأخرى وخدمات النقل والخدمات المصرفية والتأمينية والإسكان والخدمات المجتمعية والاتصالات وخدمات الجنازة.

وأضاف: "لا توجد قيود على تقديم الخدمات عن بعد أو عن طريق البريد السريع".

كما أوضح سوبيانين أن الإلغاء المؤقت للتنقل المجاني في وسائل النقل العام في موسكو لا يطبق على الطلاب والمتطوعون، ونص المرسوم: "الإلغاء المؤقت للسفر المجاني في وسائل النقل العام لن يؤثر على الطلاب أو المتطوعون".

وفي وقت سابق بموجب مرسوم من عمدة العاصمة، تم إلغاء التنقل المجاني في وسائل النقل العام لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات وكبار السن فوق 65 عامًا حتى 14 أبريل / نيسان القادم.

وأشار سوبيانين اليوم الخميس إلى أن القيود المفروضة لأول مرة في التاريخ الحديث لموسكو ضرورية لإبطاء انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 وقال: "القيود التي تم فرضها اليوم غير مسبوقة في التاريخ الحديث لموسكو وستخلق العديد من المضايقات للحياة اليومية لكل شخص. ولكن ، صدقوني ، إنها ضرورية للغاية لإبطاء انتشار عدوى الفيروس التاجي وتقليل عدد الإصابات".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم الخميس، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 136 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة، في 56 إقليماً.