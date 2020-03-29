عمدة موسكو: سيتم فرض نظام للعزل الذاتي على سكان موسكو اعتبارا من يوم غد الإثنين

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الأحد عن بدء تطبيق نظاما للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم، بداية من يوم غد الاثنين، بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة.

موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان اليوم الأحد إنه "بداية من يوم الغد [الاثنين 30 آذار/ مارس] سيتم تطيبق نظام للعزل الذاتي في كل موسكو، بغض النظر عن أعمار السكان".

وبحسب البيان "لن يتم السماح لسكان موسكو بالخروح من منازلهم إلا في حالات طلب المساعدة الطبية الطارئة، وفي حالة تعرض حياتهم للخطر، وسيكون مسموح لهم بالذهاب إلى العمل، أو إلى أقرب محل أغذية أو صيدلية، أو لتنزيه حيواناتهم الأليفة ولكن ليس لأبعد من 100 متر بالقرب من المنزل".

ولفت البيان إلى أن "هذا النظام لا يشمل حظر حق المواطنين في الدخول أو الخروج من المدينة، لكن لن يتم السماح للسكان بالتجول في المدينة دون سبب وجيه".

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 270 إصابة جديدة بالفيروس في 26 إقليما من أقاليم البلاد، من بينهم 197 إصابة في العاصمة موسكو و 27 حالة في ضواحيها، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1534إصابة، في 26 إقليما.

كما أعلنت غرفة العمليات عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في روسيا لدى المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الضحايا إلى 8 أشخاص.

وأكدت غرفة العمليات خروج 15 مصابا من المستشفيات بعد تعافيهم تماما، ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في روسيا إلى 64.

وأعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، أن انتشار فيروس كورونا المستجد يدخل مرحلة جديدة وعدد الإصابات تتزايد مع الوقت في العاصمة الروسية.