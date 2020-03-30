الاختصاصيون الروس يستخدمون "النظارات الذكية" في محاربة "كورونا"

صرح دينيس بروتسنكو، مدير أحد مستشفيات العاصمة الروسية موسكو المختص بعلاج المصابين بفيروس "كورونا"، بأن المختصين في 3 مستشفيات بالمدينة يستخدمون "نظارات ذكية" في مكافحة انتشار المرض وعلاج المصابين.

وأضاف بروتسنكو بأن مشروع "النظارات الذكية" عرض علينا من أجل استخدامه في محاربة الوباء وعلاجه، وقد استخدمناه لفوائده.

وتابع: "باستخدام هذا النوع من النظارات، نقلل من فرص تعرض الاختصاصي لاحتمالية الإصابة بالفيروس، والوقت اللازم لمعاينة المرضى الذين يعانون من حالات حرجة من المرض، حيث نقوم بتبادل المعلومات والاستشارات حول المريض، في غرفة افتراضية".

واختتم قائلا: "لم يكن لدينا أي شك في استخدام هذا النوع من النظارات، وقد تم توفيرها في 3 مستشفيات، وسيتم توزيعها في جميع المستشفيات".

يذكر بأن العاصمة الروسية موسكو بدأت، اليوم الاثنين، تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم، بدءا من اليوم الاثنين 30 مارس/آذار. وبموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السكان للمكوث في منازلهم، وأعلن الأسبوع الحالي عطلة مدفوعة الأجر.