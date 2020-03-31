التنمية الروسية: على دول مجموعة العشرين الحد من العقوبات التجارية في ظل جائحة كورونا

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الثلاثاء، عن ضرورة تقليل بلدان مجموعة العشرين لحواجز العقوبات التجارية العالمية، والتي تعرقل في المقام الأول الوصول إلى الأدوية والأغذية والتكنولوجيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريشيتنيكوف، خلال لقاء عبر الفيديو لوزراء تجارة مجموعة العشرين، بحسب المكتب الصحفي للوزارة، إن العديد من النزاعات التجارية والقيود والعقوبات غير المبررة تسهم إسهاما إضافيا في الأزمة اليوم، مشيراً إلى أن "الخطوة المشتركة المهمة في هذا الصدد هي الحد من هذه الإجراءات التقييدية، وخاصة تلك التي تمنع أو تعرقل بشكل كبير الوصول إلى الأدوية والغذاء والمعدات والتكنولوجيات".

ولفت ريشيتنيكوف الانتباه إلى حقيقة أن جائحة فيروس كورونا المستجد كانت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، مضيفاً "بأن بنية العلاقات التجارية والاستثمارية وسلاسل الإنتاج العالمية التي تطورت على مدى عقود من العولمة معرضة للخطر. يجب علينا التغلب على هذا الاتجاه الخطير".

وأشار المكتب الصحفي للوزارة إلى أن الموضوع الرئيسي للاجتماع كان تأثير عواقب انتشار فيروس كورونا المستجد على التجارة العالمية. وعقب الاجتماع، اعتمد الوزراء بيانا مشتركا بشأن العمل الجماعي، يهدف إلى مواجهة الأثر المدمر للوباء على التجارة.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الجمعة الماضي، أنه خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين الافتراضية (يوم 26 آذار/مارس الجاري)، ساد جو من التوافق على ضرورة التعاون الدولي من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وجرت القمة الافتراضية ( عبر الفيديوكونفرانس) في ظل انتشار الوباء القاتل، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية "جائحة" تجوب العالم، وتنتشر بسرعة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.