أخصائية التغذية في وزارة الصحة لمقاطعة موسكو تشرح كيفية الاستفادة من الحجر الذاتي غذائيا

نصحت وزارة الصحة لمقاطعة موسكو، اليوم الأربعاء، السكان خلال نظام العزل الذاتي، باتباع نظام غذائي يومي حتى لا يعانوا من نقص المواد الغذائية والفيتامينات، ونوهت إلى أنه ينبغي تناول الحمضيات لدعم المناعة.

موسكو - سبوتنيك. قالت كبيرة خبراء التغذية في وزارة الصحة بمقاطعة موسكو، إينا بيتشوغينا: "خلال هذه الفترة، من المهم جدا اتباع نظام غذائي يومي حتى لا نواجه نقصا في المواد الغذائية والفيتامينات. وفي بداية

الأمر من الضروري الحفاظ على المناعة، لذلك يجب أن نضيف الحمضياتإلى النظام الغذائي. في الصباح، يجب على الريق، شرب الماء الدافئ أو الساخن مع الليمون، وخلال النهار الحفاظ على توازن المياه في الجسم".

وشددت أخصائية التغذية على أنه في الروتين اليومي من الضروري إضافة النشاط البدني: ممارسة الرياضة، والإحماء، والرقص، وألعاب الحركة مع الأطفال، والتنظيف. وهذا سيساعد على تحسين الحالة النفسية والعاطفية.

وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن أنه اعتبارا من 30 آذار/مارس في موسكو، يجب على جميع سكان موسكو مراعاة نظام العزل المنزلي الذاتي بغض النظر عن العمر. وسيكون من الممكن مغادرة المنزل للذهاب إلى أقرب صيدلية أو متجر أو للحصول على رعاية طبية طارئة، وفي وقت لاحق سيتم إصدار تصاريح خاصة ومعاقبة منتهكي نظام العزل الذاتي. واتخذت عدد من المقاطعات الروسية بما فيه مقاطعة ضواحي موسكو نفس الإجراءات.

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 440 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليماً من أقاليم البلاد، بينهم 267 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2777 إصابة، فيما غادر 69 شخصا المستشفى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، من بينهم 45 في موسكو... بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 190 شخصا، فيما سجلت 7 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 24 شخصا.