بوتين يناقش هاتفيا مع أردوغان قضايا التسوية السورية

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قضايا التسوية السورية ، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات لتحقيق الاستقرار في منطقة إدلب .

ووفقا للخدمة الصحفية للكرملين فقد "استمر تبادل وجهات النظر حول قضايا التسوية السورية ، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية الموقعة في 5 مارس 2020 من أجل استقرار الوضع في منطقة إدلب. كما تم التطرق إلى القضية الليبية".

وأضاف البيان أنه خلال المحادثة تم بحث الوضع فيما يتعلق بانتشار جائحة الفيروس التاجي، حيث أبلغ الرئيسيان بعضهما البعض بالإجراءات المتخذة لمكافحة الفيرس وتم إيلاء اهتمام خاص للتعاون في ضمان عودة المواطنين الروس في تركيا إلى وطنهم.

يتبع...