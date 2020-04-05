بيسكوف: تمديد العطلة في روسيا عبء كبير على الاقتصاد لكن صحة السكان أهم

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن تمديد العطلة في روسيا بسبب تفشي فيروس "كورونا" يعتبر عبئا كبيرا على الحياة الاقتصادية في روسيا، مشيرا إلى أن أهم قضية بالنسبة للقيادة الروسية هي صحة وسلامة السكان.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف خلال برنامج "موسكو. الكرملين.بوتين":

"بالفعل هذا الأمر عبء كبير وهائل على الحياة الاقتصادية، طبعا من الناحية السلبية".

وأكد بيسكوف أنه كانت هناك الكثير من النقاشات والخلافات بشأن قرار تمديد العطلة لمدة شهر.

وتابع: "هناك أمر ثابت واحد. وهو أنه في كل الحالات، الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو حياة وصحة الناس، ولا ننسى بالطبع الصعوبات التي يواجهها المشاركون في الحياة الاقتصادية حاليا".

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، تمديد العطلة مدفوعة الأجر للمواطنين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 30 أبريل/نيسان الجاري.

وتشهد موسكو وضواحيها وعدد من المدن الرئيسية والمقاطعات الروسية تطبيق نظام الحجر الصحي، الذي دخل حيز التنفيذ للأسبوع الثاني على التوالي.