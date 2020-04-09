بالفيديو... مسؤول روسي يتحرش بمساعدته أثناء بث مباشر ويعتذر

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" مقطع فيديو فاضح لعملية تحرش مباشرة قام بها محافظ مقاطعة يوجنو كوريلسك الروسية خلال لقاء عمل عبر الفيديو.

وأظهر الفيديو قيام محافظ كوريلسك الجنوبية خلال مؤتمر بالبث المباشر بالتحرش بمساعدته النائبة إليزافيتا أندريفا وبدى ذلك واضحا على الشاشة.

وأثار هذا المقطع انتقادات واسعة في روسيا حيث اتهم البعض المحافظ باستخدام منصب وظيفته للتحرش بالموظفة.

وبعد حملة واسعة قام المحافظ بالاعتذار من خلال نشر بيان اعتذر فيه عن مضايقة الموظفة، مشيرا أن أفعاله كانت غير لائقة ولا تربطهما أية علاقة غرامية.