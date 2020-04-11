روسيا تختبر الطائرات المسيرة لمكافحة فيروس كورونا

ستجري أول اختبارات للطائرات المسيرة الروسية لمكافحة آثار وباء فيروس كورونا، اليوم السبت، 11 أبريل/ نيسان، في مطار أورلوفكا في مقاطعة تفير، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لشركة "إرفي كي".

سيختبر الخبراء إمكانية استخدام الطائرات المسيرة لتوصيل الإمدادات الطبية وتطهير الشوارع والمرافق ومراقبة المناطق التي قد تكون خطرة.

وقال التقرير: "إن تنفيذ المشروع سيسمح بتخصيص مجال جوي بشكل تلقائي للطائرات المسيرة، ويحافظ على فترات آمنة بين الرحلات الجوية ويمنع التصادم في الجو. ومن المخطط إنشاء مناطق خدمة مشتركة لكل من الطائرات المسيرة والطائرات العادية".

نظم الاختبارات شركة "أنظمة الملاحة الجوية الدولية". وقال ميخائيل كانيفسكي، المدير التنفيذي للشركة: "نتيجة لذلك، سيتم تهيئة الظروف لرحلات للطائرات المسيرة والطائرات العادية في مجال جوي واحد".