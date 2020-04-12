نائبة رئيس الوزراء: في 14-16 أبريل سيتضح إذا كان تفشي الوباء في روسيا يقترب من الذروة

أكدت نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، أنه بحلول 30 نيسان/أبريل الجاري، سيعرف مدى تأثير العزل المفروض على تفشي فيروس "كورونا" في روسيا .

وقالت غوليكوفا في مقابلة نلفزيونية عبر برنامج "موسكو-كرملين-بوتين" الذي يبث على قتاة "روسيا 1": "لقد حددنا تاريخ 30 نيسان/أبريل لأنه لا بد من مرور دورتين كلاهما 14 يوميا".

وأضافت "هذه الفترة ستسمح بمعرفة تأثير العزل بين السكان ومدى جدوته.

كما أشارت غوليكوفا إلى أنه في 14-16 من هذا الشهر سيتضح إذا كان تفشي الوباء في روسيا سيقترب من الذروة".

وكانت أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، قد أعلنت، في وقت سابق من يوم أمس، أن إهمال سكان موسكو لتعليمات السلطات أدى إلى تشديد التدابير المتخذة للحد من انتشار كورونا.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في روسيا 15.770 شخصًا (بزيادة 16.1% يوميًا)، توفي منهم 130، وتم شفاء 1291، وما زال 146 ألفًا تحت المراقبة.

أما عالميا فقد تجاوزت عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و790 ألف إصابة، ونحو 110 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 410 آلاف.