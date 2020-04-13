مسؤول روسي: اتفاق "أوبك+" الجديد سيدعم استقرار السوق وأسعار النفط العالمية

كشف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم الاثنين، أن اتفاق "أوبك +" الجديد سيدعم استقرار السوق وأسعارالنفط العالمية، لكن الأسعار لن ترتفع بشكل استثنائي.

وجاءت تصريحات كيريل دميترييف خلال مقابلة خاصة على شبكة "CNBC" الأمريكية حيث قال: "الصفقة تدعم أسعار النفط بشكل كبير، لولاها لكان السعر قد هبط إلى ما دون 10 دولارات للبرميل والواقع أن انخفاض الطلب كبير للغاية وذلك لا يعني أن الاتفاق الجديد سيرفع الأسعار في السوق بشكل استثنائي".

وأضاف دميترييف قائلا: "ستدعم الصفقة أسعار النفط وهذا الأمر سيعطي استقرارا للأسواق وهذا مهم للغاية. بالطبع، ستبقى هناك بعض التقلبات في أسعار النفط. ولكن تم تحديد السعر بالفعل ، وهو مهم لاستقرار البلدان والمنتجين والمستهلكين".

وكانت "أوبك+" قد نجحت في توقيع اتفاق تاريخي بمشاركة دولية واسعة تعيد التوازن للأسواق عبر خفض مبدئي للإنتاج بـ 10 ملايين برميل في مايو ويونيو المقبلين.

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".

وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.