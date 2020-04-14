أميرال: روسيا ستتخذ تدابير "قاسية" إذا انتهكت السفن الأمريكية قواعد الملاحة في البحر الأسود

صرح قائد أسطول بحر البلطيق الروسي في أعوام 2006-2011 ، الأميرال فلاديمير فالويف، اليوم الثلاثاء، بأن السفن البحرية الأمريكية انتهكت مرارًا قواعد الملاحة في البحر الأسود، مشيراً إلى أنه في حال دخولها المياه الروسية بشكل غير الشرعي، يحق للبحارة الروس اتخاذ تدابير قاسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال الأميرال لوكالة "سبوتنيك": "تتم مراقبة أي سفينة حربية على مسافة محددة، خاصة فيما يتعلق بأسطول البحر الأسود وهناك عدد من الاتفاقات التي بموجبها يجب على الدول التي ليست جزءًا من حوض البحر الأسود أن تلتزم بقواعد معينة. لقد انتهك الأميركيون مرارًا ترتيبات الدخول إلى البحر الأسود والمياه الإقليمية واضطررنا لإبعاد سفن حلف الناتو".

وأعاد فالويف إلى الأذهان أنه في 12 شباط/ فبراير 1988، "تصدت" سفينة الدورية "بيزافيتني" وسفينة الحراسة "إس كا إر-6" للبحرية السوفياتية لطراد الصواريخ الأمريكي "يوركتاون" ومدمرة "كارون"، وتم إبعادهما من المياه الإقليمية السوفياتية.

وأعرب فالويف عن أمله بعدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

واختتم الأميرال قائلاً: "على الولايات المتحدة أن تتذكر دروس الماضي وأن تدرك أنه لن يمزح معها أحد ، خاصة عند الاقتراب من مياهنا الإقليمية".

وكان مركز قيادة الدفاع الوطني الروسي، قد أعلن أمس الإثنين، أن أسطول البحر الأسود بدأ بمرافقة مدمرة "بورتر" للبحرية الأمريكية، التي دخلت مياه البحر الأسود.