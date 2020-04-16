لافروف يناقش مع نظيره الألماني الوضع المتعلق بالفيروس التاجي

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس، الوضع في روسيا وألمانيا، فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: أجمع الطرفان على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الوباء وانتشاره، وعدم قبول تسييس موضوع عدوى الفيروس التاجي".

وناقش الوزيران أيضا مسائل تتعلق بحل الصراع في أوكرانيا مع التركيز على أهمية تشجيع الأطراف على التنفيذ الكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في "قمة النورماندي" من خلال آليات مجموعة الاتصال.

ولفت لافروف إلى عدد من الإجراءات غير البناءة من قبل سلطات كييف التي تعوق التنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان عددا من القضايا العملية للتعاون الثنائي.

وأظهرت بيانات موقع "Worldometer"، المتخصص برصد مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم بلغ مليونين و101 ألف و875 حالة.

من جهة أخرى، بلغ عدد الوفيات بالفيروس حول العالم 136 ألفا و112، فيما ارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 523 ألفا و992.