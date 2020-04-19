الكرملين يتوقع بداية "ذروة" تفشي كورونا في روسيا

أعرب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن أمله في أن ذروة تفشي وباء فيروس "كورونا" في روسيا ستبدأ الأسبوع المقبل.

وقال بيسكوف في حديث لبرنامج (موسكو-كرملين-بوتين) الذي يبث قناة "روسيا 1": "هذا الأسبوع، كما ترون، عدد المرضى يتزايد كل يوم، وهذا يشير إلى أننا لم نصل للذروة بعد، وبالتالي، سننتظر الأسبوع المقبل".

ونوه إلى أنه قد مرت ثلاثة أسابيع على الحجر الصحي، وتحدث بيسكوف في ذلك:

وبالتالي، هناك أمل في أن أولى مؤشرات بداية الذروة ستظهر الأسبوع المقبل.

وفي حديثه حول التدابير المقبلة، أكد بيسكوف أن القرارات حول مستقبل نظام مواجهة فيروس "كورونا" ستتخذ خلال الأسبوع المقبل.

"أعتقد أنه سيتم اتخاذ قرارات معينة حول النظام الذي سيطبق لاحقا".

وكان مقر العمليات المختص بمواجهة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في روسيا قد أعلن، في وقت سابق من صباح اليوم، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع حتى 42853 بعد تسجيل 6060 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وبلغ عدد الوفيات 361 منهم 48 حالة خلال 24 ساعة.

يذكر أنه وبحسب البيان السابق العدد الأكبر من المصابين سجل في موسكو، وضواحيها كالتالي:

3570 حالة في موسكو، و709 في ضواحي موسكو

وارتفع إجمالي عدد المتعافين في روسيا حتى 3291، وأكد ممثلو غرفة العمليات للصحفيين أنه قد "خرج من المستشفيات خلال آخر 24 ساعة 234 شخص".