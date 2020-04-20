روسيا تطور نموذجا أوليا لمحرك طائرة كهربائية

أعلن المدير العام للمعهد المركزي لتطوير محركات الطائرات "بارانوف"، ميخائيل غوردين، أن روسيا طورت نموذجا أوليا لمحرك طائرة كهربائية، وسيتم اختباره في الطيران هذا العام.

وقال غوردين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذا المشروع البحثي تم وضعه لتطوير الأجسام الصغيرة. في العام الماضي قمنا بصنع محرك كهربائي بقوة 60 كليوواط (80 حصانا). طائرة "سيغما-4" ستكون طائرة اختبار الطيران. كان يخطط لتحليق هذه الطائرة في العام الماضي، ولكن واجهتنا مصاعب في إنشاء نظام التحكم في المحرك، ولم تتم الرحلة".

وأشار المدير إلى أن التجربة السيئة تم أخذها في الاعتبار، حيث يتم إعادة تصميم النظام. وأوضح غوردين: "هذا العام، يجب أن تحلق الطائرة على بطارية، وفي عام سنحاول القيام بذلك على خلية وقود. هذا المحرك هو نموذج أولي لمحرك الطائرات الكهربائية".

وأكد أن الطائرات الكهربائية بالكامل ستظهر قبل عام 2035، وبشكل رئيسي في الطائرات الصغيرة. الطائرات والمروحيات التي لا تتسع لأكثر من 19 راكبا، ومداها محدود، كذلك ما يسمى ب"التاكسي الطائرة" التي لا تكفي أكثر من 4 أشخاص.