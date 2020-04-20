متخصص روسي يعمل في مختبر بيولوجي في قاعدة "أوريو أل سيريو" الإيطالية... فيديو

يعمل مختصون روس في مختبر بيولوجي ميداني في قاعدة "أوريو آل سيريو" الجوية في مدينة بيرغامو شمالي إيطاليا، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

تظهر لقطات فيديو لوزارة الدفاع الروسية، المختصون العسكريون وهم يستخدمون مجمع الوحدات التشخيصية المتنقلة متعددة الوظائف، لدراسة العينات السريرية المأخوذة لتحديد الحالات المحتملة لمرض كوفيد-19.

هذا وتتيح معدات المختبر تحديد جميع أنواع مسببات الأمراض الخطرة تقريبا عن طريق مقايسة الممتص المناعي المرتبط بالإنزيم والتنميط الجيني.

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن إرسال سرب طائرات نقل عسكرية، مجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا، بهدف تقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".