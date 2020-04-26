تعرف إلى الطائرة السوفيتية التي أرعبت القاذفات الأمريكية في كوريا الشمالية عام 1951

أرعبت المقاتلة السوفيتية من طراز "ميغ-15" قيادة القوات الجوية الأمريكية في كوريا الشمالية عام 1951، حيث أصبحت المقاتلة شبحا يخيف الولايات المتحدة بعد استخدامها في أكثر من 35 دولة.

وفي أحد أيام عام 1951 أسقطت المقاتلات السوفيتية 6 قاذفات أمريكية من طراز " Superfortress" والتي داهمت قاعدة جوية في كوريا الشمالية.

وفقا للقائم على المتحف الوطني للطيران ورواد الفضاء، روبرت فان دير ليندن، فإن المقاتلات السوفيتية فاجأت المقاتلات الأمريكية بسرعتها وقوة نيرانها الهائلة.

ووصف الملازم المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، الملازم تشارلز كليفلاند، لقاءه الأول مع المقاتلات السوفيتية بأنه "مهين"، وفق موقع "airspacemag".

ووفقا له، في أول لقاء له مع المقاتلات السوفيتية، كان قائد لمقاتلة من طراز "أي-86"، ومن أجل الفرار من المقاتلات من طراز "ميغ" كان عليه الهبوط إلى مستوى منخفض جدا، حيث تمكن من البقاء على قيد الحياة، ولكنه لازال يتذكر اللقاء مع المقاتلات الروسية في السماء إلى الآن.