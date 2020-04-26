لافروف: موسكو تنتظر من واشنطن مقترحات بشأن موعد استئناف المباحثات حول الحوار الاستراتيجي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية خطوات محددة حول مواعيد استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

موسكو- سبوتنيك. وأشار الوزير إلى أنه بشكل خاص أثار موضوع الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي خلال الحديث الأخير الذي جرى بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وقال الوزير لافروف: "لقد ذكرت مايك بومبيو ليس عن أننا نتوقع مقترحات محددة من الزملاء الأمريكيين بشأن مواعيد استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي، بل وحول وجود مقترح آخر على طاولة المباحثات حول أهمية استئناف عمل المجموعة الثنائية حول الأمن السبراني".

وأوضح لافروف أن الحوار جرى في سياق مواصلة المباحثات الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللذان ناقشا الوضع حول جائحة كورونا، وسوق النفط، وأهمية استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.