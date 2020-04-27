بوتين يعين غيورغي بوريسينكو سفيرا لدى مصر

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، رئيس إدارة أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو سفيرا جديدا لدى مصر.

وجاء في الوثيقة التي نشرت على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية: "تم تعيين بوريسينكو غيورغي إيفغينيفيتش سفير فوق العادة ومفوض لروسيا الاتحادية في جمهورية مصر العربية".

بالإضافة إلى ذلك، وبموجب مرسوم آخر، تم تعيين غيورغي بوريسينكو في نفس الوقت سفيراً لروسيا الاتحادية في جامعة الدول العربية في القاهرة.

وجاء تعيين السفير الروسي الجديد في مصر، بعد 8 أشهر تقريبا من إعلان وزارة الخارجية الروسية وفاة السفير السابق سيرغي كربيتشينكو في أيلول / سبتمبر الماضي.

وكان السفير السابق يعاني من مشاكل صحية فى القلب، إلا أن وزارة الخارجية لم تدل بأي تفاصيل عن كواليس الحالة الصحية للسفير أو الأسباب التفصيلية للوفاة.