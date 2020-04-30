ما الإجراءات المزمع اتخاذها مع الأشخاص الذين تواصلوا مع رئيس الوزراء الروسي؟

أعلن السكرتير الصحفي لرئيس الحكومة الروسي، بوريس بيلياكوف، أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، كان قد حد بالفعل من تواصله وكان يعقد اجتماعاته عبر الإنترنت، ومع ذلك فإن كل من تواصل معه شخصياً سيتم عزله وإخضاعه لاختبار إضافي.

موسكو، 30 أبريل - سبوتنيك. وقال بيلياكوف للصحفيين: "كان التواصل الشخصي مع رئيس الوزراء محدودا قدر الإمكان منذ بضعة أسابيع. وعُقدت جميع اللقاءات والاجتماعات عبر مؤتمرات بالفيديو أو مكالمات هاتفية. وسيتم عزل الذين اتصلوا شخصيا بالرئيس وسيخضعون لاختبارات إضافية".

وأضاف بيلياكوف ردا على سؤال حول كيفية عمل الحكومة بعد مرض ميشوستين: "وفقا لجدول الأعمال. سُيعقد الاجتماع الحكومي المقرر في 7 أيار/ مايو، كما كان مخططا له".

هذا وكلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، النائب الأول لرئيس الوزراء، أندريه بيلاؤوسوف، بالقيام بأعمال رئيس الحكومة مؤقتا، على خلفية إصابة رئيس الحكومة، ميخائيل ميشوستين، بفيروس كورونا المستجد.

وأبلغ رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، الرئيس بوتين، بإصابته بفيروس كورونا المستجد وضرورة خضوعه للعزل الصحي، مرشحاً بيلاؤوسوف، لشغل مهام القائم بأعمال رئيس الحكومة.