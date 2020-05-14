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    رئيس مجلس مفتي روسيا والإدارة الروحية لمسلمي روسيا، الشيخ راوي عين الدين

    مفتي روسيا يدعو المؤمنين للانضمام إلى يوم الصلاة العالمي ضد فيروس كورونا

    © Sputnik . Aliksandr Vilf
    روسيا
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    دعا رئيس مجلس الإفتاء الروسي والإدارة الروحية للمسلمين في روسيا، المفتي الشيخ رافيل عين الدين، اليوم الخميس، المسلمين للانضمام إلى يوم الصلاة العالمي للتغلب على وباء فيروس كورونا المستجد.

    موسكو- سبوتنيك. وقال عين الدين، بحسب موقع الإدارة الروحية لمسلمي روسيا: "أعبر عن دعمي الكامل لمبادرة وحدة الأديان في الصلاة والصوم من أجل نهاية وباء فيروس كورونا، وأعتزم رفع يدي إلى السماء في صلاة يوم 14 أيار/مايو، لحماية البشرية جمعاء من هذا المرض، وأدعو الأخوة في الدين لاتباع هذا المثال".

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وشكر رافيل عين الدين، على مبادرة توحيد الأديان في الصلاة والصوم لإنهاء وباء فيروس كورونا في شخص البابا فرنسيس، وكذلك شيخ جامعة الأزهر أحمد الطيب، الذي أيد هذه الدعوة.

    وأضاف المفتي: "إن وحدة الأديان والمعتقدات المختلفة، المقررة في 14 أيار/مايو 2020، كل حسب تقاليده، في ممارسة الصوم والصلاة للرب، سيكون بمثابة تذكير بوحدة جذورنا وبالمسؤولية المشتركة، التي نتحملها أمام الخالق للحفاظ على الانسجام والنظام للعالم الذي خلقه".

    وكان بابا الفاتيكان فرنسيس قد أيد، في وقت سابق، مبادرة اللجنة العليا للأخوة البشرية لتنظيم، في 14 أيار/مايو، يوم للصلاة العالمية والصوم بمشاركة ممثلين من جميع الأديان من أجل التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "جائحة" أجبرت العديد من الدول، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وبعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

    وتسعى دول عدة لإنتاج لقاح للفيروس، الذي أصاب أكثر من 4.4 ملايين حول العالم، توفي من بينهم نحو 300 ألف شخص.

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