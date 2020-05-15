هيئة حقوق المستهلك تكشف عن وضع فيروس "كورونا" في روسيا

أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، اليوم الجمعة، أن الوضع فيما يخص فيروس كورونا المستجد في روسيا، يبدو بأنه يستقر.

موسكو - سبوتنيك. وقالت بوبوفا، خلال اجتماع حول افتتاح المراكز الطبية التابعة لوزارة الدفاع في الكيانات الروسية لمساعدة المرضى المصابين بـ "كوفيد-19" : "يبدو أن الوضع يستقر في البلاد، ولكن في نفس الوقت، من غير المسموح به التراخي وتخفيف جميع الأنظمة في وقت واحد".

وأضافت بوبوفا، نحن مقبلون على الصيف والخريف والإنفلونزا وما بعدها، من المحتمل عدوى محتملة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، لذا فإن ما يتم تقديمه اليوم سيكون مطلوباً للحفاظ على صحة المواطنين الروس.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن أكثر من 148 ألف سرير مخصص لمرضى فيروس كورونا المستجد تم تجهيزها، قبل الـ14 من مايو/أيار، في المناطق الروسية.

هذا وأعلنت غرفة عمليات مكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بواقع 10598 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 262843. وخلال الـ24 الساعة الماضية توفي 113 شخصًا ... وإجمالي الوفيات وصل إلى 2418 شخصًا.