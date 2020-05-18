مجلة أمريكية تدعو لاستكشاف مدن روسية غير مشهورة... صور

تحظى مدينتا سان بطرسبورغ وموسكو الروسيتان بشهرة عالمية كأجمل المدن من ناحيتي الفن المعماري والثقافة التاريخية، لذلك هما مقصدان للسياح العالميين، ولكن "Forbes"، وضعت قائمة لمدن روسية غير مشهورة، ودعت لزيارتها بعد انتهاء جائحة كورونا.

فقد نشرت المجلة الأمريكية مقالا عن مدن روسية اعتبرتها تقبع "في ظل" شهرة موسكو وسان بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexey Kudenko مدينة يكاترينبورغ

فجاءت مدينة يكاترينبورغ في المركز الأول بحسب المجلة، واعتبرتها العاصمة الثالثة لروسيا لغناها بالتراث الثقافي ووجود "معبد الدم" كأهم الأماكن التاريخية.

© Sputnik . Pavel Lvov أضواء الشفق القطبي في منطقة مورمانسك الروسية

توجد أيضًا في القائمة مدينة مورمانسك، حيث يمكن رؤية أضواء الشفق القطبي؛ وإليستا، وتعتبر غالبية السكان هناك من البوذيين، ومكان مثالي لكل من يهتم بالتاريخ الروسي القديم، وجسر خاباروفسك، وهو مثالي للمشي فوق نهر آمور في الصيف.

هذه هي المرة الثانية التي تستثني منها "Forbes" العاصمة موسكو، ففي تصنيف سابق تم وضع نيجني نوفغوراد وسان بطرسبورغ وكازان ويكاترينبورغ وفلاديفوستوك وكراسنويارسك.