تعيين سفير جديد لروسيا بهدف تنسيق العلاقات الروسية الأفريقية

تم تعيين نائب مدير القسم الأفريقي بوزارة الخارجية الروسية، أوليغ أوزيروف، سفيرا فوق العادة ورئيسًا لأمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية، إن أوزيروف سيشارك في التهيئة لعقد منتدى روسيا-أفريقيا عام 2022، بالإضافة لتنظيم المشاورات بين وزراء الخارجية الروس والأفارقة والدعم السياسي والدبلوماسي للمشاريع في الدول الأفريقية بمشاركة الشركات الروسية الرائدة والشركات الخاصة".

وتم عقد أول منتدى روسيا-أفريقيا في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 في سوتشي.

خلال الحرب الباردة، كانت أفريقيا مسرحا للمواجهة بين المعسكر الاشتراكي والغرب، والآن سيتعين على روسيا أن تنافس الصين كلاعب اقتصادي مهم في القارة السمراء والولايات المتحدة وأوروبا كطرفين يسعيان للهيمنة على القارة من خلال الاستثمارات تارة، وصادرات السلاح تارة أخرى، وحل وعقد التحديات الأمنية في الكثير من الأحيان.

ويتجاوز حجم التبادل التجاري الروسي مع أفريقيا عشرين مليار دولار في العام 2018، لكن النمو السريع لاقتصادات القارة الغنية بالموارد جعلها مرشحة لأن تصبح عنصرا فاعلا في ميزان القوى السياسية، في الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى توسيع دائرة نفوذها في المناطق الحيوية من العالم.

وأوزيروف هو دبلوماسي لديه خبرة واسعة في المكتب المركزي لوزارة خارجية روسيا، في البلدان العربية والأفريقية. وشغل منصب سفير فوق العادة لروسيا لدى المملكة العربية السعودية في 2010-2017، بالإضافة إلى منصب الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي بين أعوام 2011-2017.