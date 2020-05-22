زاخاروفا: اجتماع رباعية الشرق الأوسط اليوم عبر الفيديو على مستوى ممثلين خاصين

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مؤتمر رباعية الشرق الأوسط يعقد اليوم الجمعة عبر الفيديو على مستوى الممثلين الخاصين، ويمثل روسيا نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين.