الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تمارس التضليل بشأن معاهدة الأجواء المفتوحة

قال ريابكوف خلال مناقشة عبر الإنترنت نظمها صندوق الدبلوماسية العامة باسم ألكسندر ميخائيل غورتشاكوف، اليوم الجمعة: "بنفس الطريقة كما في حالة معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى، طورت الولايات المتحدة مفهومًا، في إطار تأطيره بالكلمات، في بعض الأحيان جديد، ولكن نادرًا ما يتكرر بشكل مزعج، يدخلون في الخطاب الدولي في وعي أولئك المهتمين بها، في وعي الدوائر التي تشكل سياسيًا بعض الخرافات... وهذا ما يسمى التضليل، إذا كنت تستخدم المصطلح الأمريكي الصحيح، أي كذبة يتم نشرها عمدا من أجل تحقيق أهداف معينة أو يطلق عليها "التضليل"، ليس لدينا مثل هذه الكلمة، لكنني أقترح استخدامها أيضًا إن هذه ليست كذبة كاملة وإنها نصف الحقيقة".

يذكر أن الولايات المتحدة أفادت سابقًا أنها ستبلغ رسميًا أطراف معاهدة الأجواء المفتوحة بانسحابها في 22 مايو/أيار، وبعد ذلك ستصبح خالية من الالتزامات بموجب هذه الوثيقة بعد ستة أشهر. سبب دعوتهم إلى عدم الامتثال المزعوم لشروط العقد من قبل روسيا. في الوقت نفسه، لم يستبعد الرئيس دونالد ترامب إمكانية تغيير القرار إذا بدأت موسكو في اتباع الوثيقة. ونفت روسيا مزاعم أمريكية بخرق العقد.

تم التوقيع على معاهدة الأجواء المفتوحة عام 1992 وأصبحت أحد إجراءات بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة. وهي تعمل منذ عام 2002 وتسمح للدول المشاركة بجمع المعلومات بشكل علني عن القوات المسلحة وأنشطة بعضها مع بعض. أطراف الاتفاقية 34 دولة.