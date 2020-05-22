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    فحص و معالجة مرضى كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020

    "من تشيرنوبل إلى الابتسامة"... أطباء روس يتحدثون عن تجربتهم مع "كورونا"

    © Sputnik . Ilia Pitalev
    روسيا
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    على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كان الأطباء الروس يعملون دون راحة وأيام عطل، ما أدى إلى إنقاذ حياة الكثير من المصابين بالفيروس التاجي، في ظروف أصعب من المعتاد بعشرات المرات، وعلى الرغم من هذه الصعوبات الى أنهم يواصلون إنقاذ حياة المرضى كل يوم.

    "دكتور، لن أموت أليس كذلك"..يوميات طبيب

    إليزافيتا إرميلوفا طبيبة في إحدى مستشفيات العاصمة موسكو، وعلى الرغم من تخصصها في مجال الأعصاب، الى أنها تعمل على معالجة المصابين بالفيروس التاجي.

    نشرت على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" تتحدث عن المعاناة والصعوبة في العمل بالبدلة الخاصة قائلة "كان الطقس حارا في البدلة بشكل كبير كأنك في بيت بلاستيكي حار، وبدأت أفقد الرؤية بعدما امتلأ الضباب في النظارات الخاصة التي أرتديها، لأحاول تغير زاوية الرؤية لكن دون جدوى".

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    Дневник врача. День 3. ⠀ Сегодня вышли на смену в 16.00. Решила по-другому надеть СИЗ - а именно: защитные очки на капюшон. Как только вышла в «красную» зону, поняла - давить стало ещё сильнее. ⠀ Сегодня долгое время занимались бумажной работой - клеили дневники, анализы, корректировали назначения. ⠀ В эту смену было особенно жарко - в костюме было точно также, как в парнике. С иронией подумала о том, как я стремилась похудеть последние пару месяцев. Ну что ж, пришло ваше время, лишние килограммы! ⠀ На осмотре одна пациентка мне сказала, что у неё немеют кончики пальцев. С грустью вспоминаю, что изначально - я невролог. Была им. А теперь я просто безымянный доктор в маске. Надеюсь, что это временно. ⠀ Наша заведующая сказала, что уйти мы можем из «красной» зоны в 22.00. Каким-то неведомым, магическим способом 22.00 превратилось в 24.00 и в 5 принятых пациентов. Абра-кадабра! ⠀ Опрашивая пациентку, я на какой-то момент поняла, что вместо неё я вижу большое расплывающееся пятно. Попыталась изменить угол зрения, повернуть голову - не работает. Выглядит только странно со стороны. ⠀ Ближе к ночи у большей части отделения повышается температура. Раздаём парацетамол, как конфеты. ⠀ Пневмония от COVID лечится скверно. Мы следуем всем рекомендациям, а пациенты не понимают, почему им сразу не становится лучше. Они вымотаны. Истощены. У них нет сил даже принять пищу. ⠀ А ещё температура. Которая не сбивается толком. ⠀ У меня сегодня выходной. Иду спать. Здоровый сон укрепляет иммунитет. Давайте будем все беречь себя?

    Публикация от ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (@dr.elneuro)

    الكثير من الأشخاص يسألون "ماذا، لا يمكنك خلع بدلتك على الإطلاق؟"

    "إنه مستحيل. إطلاقا. الفيروس لديه القدرة على الاستقرار على الأسطح، وعندما نخرج من "المنطقة الملوثة" نخلع هذه البدلات ونضعها في أماكن خاصة".

    وأضافت إرميلوفا بأنه على الأطباء التعامل مع حالات الهلع التي يعاني منها المرضى، حيث يوجهون أسئلة للأطباء ، مثل "لن أموت أليس كذلك؟" و"هل سيتم وصلي بأجهزة التنفس الاصطناعي؟"، مضيفة بأن المرضى يعانون حالة شديدة من الخوف.

    "شعور وكأنك تعمل في مفاعل تشيرنوبل"

    يعمل الطبيب تيمرلان أوماروف حاليا في وحدة العناية المركزة في المستشفى الرئيسي في موسكو لمكافحة الفيروسات التاجية، "كاموناركا".

    ووصف تجربة العمل هنا بأنها لاتختلف عن العمل في معهد أبحاث الطوارئ في "سكليفوفسوكي"، ونشر على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تجربته في الأيام الأولى من العمل قائلا "كانت تجربتي الأولى في المشفى حيث وضعت قطرة خاصة في عيني وغسلت أنفي وحنجرتي. ولم نكن نفهم في البداية مع ماذا نتعامل، لذلك اتخذنا جميع الاحتياطات اللازمة، ولم يكن التنفس سهلا في هذه الملابس، فبعد 30 دقيقة من ارتداء البدلة الواقية أصبحت مبللا، وكانت تعمل كمبدأ البيوت البلاستيكية".

    في الحقيقة كان الأمر غير مريح أبدا، حيث شعرت في المرة الأولى كما لو أنني في مفاعل تشيرنوبل، لا أعرف ما أفعل وأخاف بأن ينسوني هنا.
    وأضاف: "أصعب شيء يمكن رؤيته هنا، هو أن العديد من محاولات العلاج قد لا تساعد المرضى في بعض الأحيان، وخسارتهم أمر صعب للغاية".

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    ВСЕМ ВРАЧАМ, ВСТАВШИМ НА БОРЬБУ С COVID-19, ПОСВЯЩАЕТСЯ На видео показано облачение в средства индивидуальной защиты при заходе в красную зону. Именно с этого начинается сейчас рабочий день подавляющего большинства врачей всего мира Первый мой опыт работы в COVID-реанимации был ещё в Склифе. Подготовился тогда я не на шутку - закапал в глаза окомистин, промыл нос аквамарисом и пшыкнул в горло мирамистин. Тогда ещё никто не понимал с чем мы имеем дело, поэтому пользовались чем могли. Первый раз дышать в респираторе было не легко, очки быстро запотевали, а комбинезон работал по принципу теплицы так, что через 30 минут я был уже весь мокрый. Не буду кричать «караул, это было невыносимо и я чуть не помер». Нет. Но действительно было очень не комфортно. После, конечно, мы все уже привыкли подолгу находиться в красной зоне, научились натирать очки жидким мылом, чтобы не запотевали и морально адаптировались. Но первый раз я ощущал себя каким-то ликвидатором Чернобыля - не знаю куда иду, но надеюсь меня не забудут Тяжелее всего сейчас все же реаниматологам. Представьте, что вы во всех этих доспехах и вам нужно произвести интубацию трахеи, поставить венозный катетер, наложить трахеостому или повернуть пациента, чтобы не образовались пролежни. Поверьте - это не легко! Но тяжелее всего видеть, как все существующие методы лечения не приносят порой должного лечебного эффекта. А ведь терять пациентов ой как не легко. Не мало и реаниматологов, пострадавших от коронавируса - чуть ли не целыми отделениями. Сегодня пришла новость, что не стало реаниматолога одной из московских больниц 🥺 В конце ролика записал дыхание врача в респираторе. Именно такое дыхание он слышит, находясь сутками в реанимации и спасая жизни людей #ковид #ковид19 #covid19 #коронавирус #коммунарка #пандемия #карантин #москва #дагестан

    Публикация от ВРАЧ УЗД | ТАМЕРЛАН УМАРОВ (@doctor_umarov)

    "الابتسامة لهزيمة الفيروس"

    شاركت أولغا تروشينا، طبيبة قسم التنظير في مستشفى موسكو، أيضا، أفكارها وخبرتها في العمل مع مرضى الفيروسات التاجية على "إنستغرام"، قائلة "لقد حان دورنا للانضمام إلى المعركة، وفي حال قرر الشخص رفض هذا الواجب فإنه اختار في البداية المهنة الخطأ".
    وأضافت أولغا مخاطبة زملائها الأطباء: "أيها الزملاء، نقف بجانبكم، ادعموا كل من حولكم: الأصدقاء والأقارب وزملائك والمرضى - ابتسموا! المرضى أنفسهم خائفون. كن حذرا، ولكن لا داعي للذعر! الفيروس ليس مستمرا، سوف نهزمه بالتأكيد".

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    Вот и пришла наша очередь вступить в бой. ✊ Кто-то говорит у нас есть выбор, можно и отказаться- значит он изначально выбрал не ту профессию, раз так рассуждает. У медиков как и у военных порой нет выбора: НАДО, значит надо. Кто-то скажет : - это же не война, значит могу отказаться. Я скажу так :- это своего рода война, но наш враг невидимый , что ещё хуже. Коллеги держитесь сами, поддерживайте всех вокруг, друзей, близких и своих коллег и пациентов - улыбайтесь! Пациенты сами напуганы. Соблюдайте осторожность, но не паникуйте! Вирус не стойкий, мы его обязательно победим! НЕ БОЙТЕСЬ БЫТЬ ЧУТОЧКУ ПОСМЕЛЕЕ. 💪#спасибоврачам #спасибосестрам #covid_19 #берегитесебя #моники #эндоскопия #моники_эндоскопия#здоровье #коронавирус #мывместе #мыпобедим #мыпобедимкоронавирус#institut_moniki #moniki#myvmestemyryadom #mytischi_live

    Публикация от Ольга (@troshina_olgaaa)

    دعم حكومي للأطباء في محاربة الفيروس

    سيتلقى الأطباء الذين يعملون مع مرضى الفيروس التاجي في ما يسمى بـ"المناطق الحمراء" مدفوعات إضافية مقابل عملهم - بدءا من شهر أبريل/نيسان ، عندما بدأ الفيروس التاجي في الانتشار في الاتحاد الروسي.

    وفقا لوثائق وزارة الصحة في الاتحاد الروسي، سيشمل الدعم الحكومي الكوادر الطبية للمستشفيات، وفرق الإسعاف المتنقلة المتخصصة، وكذلك سائقيهم، بما في ذلك موظفي منظمات النقل المشاركة في العمل. وسيتم الدفع لمرة واحدة بالكامل، بغض النظر عن عدد المناوبات أو الساعات.

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    مرض, أطباء, فيروس كورونا
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