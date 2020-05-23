إلقاء القبض على مهاجم البنك وسط موسكو... فيديو

أفاد ممثل أجهزة الطوارئ الروسية بأن عناصر الأجهزة الأمنية يجرون مفاوضات مع مجهول أقدم على احتجاز رهائن في فروع إحدى البنوك وسط العاصمة الروسية موسكو.

وقال ممثل أجهزة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "تجري المفاوضات مع الشخص الذي يفترض أنه احتجز الرهائن".

وسبق أن وردت معلومات من الشرطة تفيد بقيام مجهول باحتجاز رهان في فروع إحدى البنوك وسط موسكو.

ЗАХВАТ БАНКА

В Москве с заложниками прямо сейчас



Очевидцы сообщают, что в «Альфа-банк» зашёл мужчина с рюкзаком - из рюкзака торчат провода

В заложниках оказалось четверо сотрудников банка и один посетитель

Причины захвата и требования террориста пока неизвестны pic.twitter.com/2BnYBKshMp — kamenskiy evgeny (@odikov) May 23, 2020

ويشار إلى أن المجهول طلب من موظفي البنك مبلغا كبيرا من المال. وفي الوقت نفسه، ألقى المجهول ورقة في فرع البنك مكتوب عليها "لست بحاجة إلى أي شيئ منكم – فقط الحقيقة".

ووفقا لتقارير إعلامية، استطاع موظفو البنك مغادرته من المخرج الثاني، بينما ظل شخص واحد رهينة في يد المهاجم.

ويشار إلى أن فرقة من القوات الخاصة وصلت إلى مكان الحادثة وضربت طوقا أمنيا في محيط البنك.

ووفقا للمعلومات الأولية، يبلغ عمر المهاجم حوالي 27 سنة كما أنه هدد بتفجير البنك، لكنه لم يحدد مطالبه بعد.

Так сейчас выглядит оцепленный «Альфа банк» в Москве. По последним данным, неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды вошел в отделение банка на Земляном валу и сказал, что оно заминировано. pic.twitter.com/04p2kxCmNn — zvezdanews (@zvezdanews) May 23, 2020

والجدير بالذكر أنه يوجد في المبنى شخصان (المهاجم والرهينة) بينما تمكن باقي الأشخاص من الهروب، حيث تستعد فرق الحرس الوطني والشرطة لاجتياح البنك.

وتشير تقارير أخرى إلى وجود 6 رهائن (وليس رهينة واحدة) داخل البنك، حيث يتم التحقق من عدد الرهائن من قبل فرق الحرس الوطني.

وأشارت التقارير إلى أن المهاجم كان يعمل في شركة لتوصيل الطعام، حيث دخل إلى البنك وهدد بتفجيره من خلال القنبلة الموجودة داخل الحقيبة التي يحملها.

Короче в Альфабанке в моем доме чувак захватил заложников и угрожает взрывом pic.twitter.com/wxdHIQBKGF — анонимный иррационал (@tedyfox) May 23, 2020

واستطاعت إحدى موظفات البنك الاتصال بالشرطة مباشرة وإخراج زملائها والعملاء من المخرج الثاني للبنك، ووفقا لها بقي شخص رهينة مع المهاجم.

وقال مدير التسويق والاتصالات لدى "ألفا بنك" لوكالة "سبوتنيك": "يمكنني أن أؤكد أنه لا يوجد أي من موظفينا داخل فرع البنك... ونحن متأكدون من وجوده (المجهول) داخل البنك حيث قام بإغلاق الباب، ولا يمكننا إعطاء تفاصيل أخرى".

وأضاف "لا أستطيع أن أجزم عدد الأشخاص الموجودين داخل البنك، ولكن بالتأكيد ليس 5 أو 6، وأتمنى من الله وجوده وحده فقط".

ووقال مجيبا عن سؤال حول أنه لا يمكن التأكد من وجوده لوحده داخل البنك "نعم – لا يمكننا التأكد".

وأعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" أنه تم إلقاء القبض على المهاجم الذي هدد بتفجير أحد فروع "ألفا بنك" وسط العاصمة الروسية موسكو.

ووفقا للخدمة، فإن السلطات تجري الآن تحقيقا مع المشتبه به.

وأعلنت خدمة الطوارئ أنه لم يصب أي شخص نتيجة الحادثة، مشيرة إلى أن العملية انتهت بنجاح وأن المهاجم مريض نفسيا.