موت امرأة حامل مصابة بفيروس "كورونا" في سان بطرسبورغ

ووفقا للهيئة، فإن المرأة تبلغ من العمر 34 سنة، حيث تم نقلها إلى المستشفى بسبب التهاب رئوي حاد، وأظهرت التحاليل إصابتها بفيروس كورونا.

وأفادت الهيئة أن المرأة ليست مواطنة روسية، بينما لم يتمكن الأطباء من إنقاذ الجنين.

ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة، هل كان نتيجة للفيروس أم لا، حيث يتم الكشف عن ذلك من خلال لجنة تحليل الوفيات الناجمة عن الأنفلونزا والاتهاب الرئوي.

ووفقا لآخر الإحصاءات، فقد توفي 150 شخصا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية بسبب وباء "كوفيد-19".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.