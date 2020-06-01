بوتين يعلن الأول من شهر يوليو موعدا للتصويت على التعديلات الدستورية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل موعدا للتصويت على تعديل الدستور الروسي.

وقال بوتين خلال لقاء مع أعضاء مجموعة العمل بشأن اقتراحات التعديلات الدستورية: "السادة الزملاء انطلاقا من مناقشات اليوم والاقتراحات التي قدمتموها، سنقوم بإجراء التصويت العام على تعديلات الدستور الروسي في الأول من شهر يوليو/ تموز 2020".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسوما يقضي بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة في الـ22 أبريل/ نيسان الماضي في جميع أنحاء البلاد؛ غير أن جائحة كورونا اضطرته إلى تأجيل التصويت وتحديد موعد آخر.

وخلصت المحكمة الدستورية الروسية، في بيانها إلى استنتاج بشأن دستورية أحكام القانون "بشأن تحسين تنظيم المسائل المتعلقة بتنظيم وأداء السلطة العامة، من حيث تعديلات الدستور والتصويت على الصعيد الوطني".

ونشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني، الذي اعتبرت فيه أن مشروع التعديل متوافق مع الدستور الروسي.