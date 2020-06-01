هبوط أول طائرة محملة بمساعدات طبية من الإمارات إلى الشيشان

هبطت أول طائرة في العاصمة الشيشانية، غروزني، اليوم الإثنين، محملة بمساعدات طبية من أبوظبي لجمهوريتي الشيشان وداغستان، كان قد تحدث بشأنها، رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف.

غروزني – سبوتنيك. قال ممثل الحكومة الإقليمية لوكالة "سبوتنيك"، إنه "يوجد على متن الطائرة 15 ألف بدلة طبية، 500 ألف زوج من القفازات، 50 ألف كمامة، 32 ألف غطاء حذاء، 6 آلاف عبوة لمواد مضادة للبكتيريا، 3600 عبوة محارم طبية و25 ألف اختبار".

وتحدث وزير الصحة الشيشاني إيخان سليمانوف، للصحفيين، بأن: "25 ألف اختبار- عدد كبير، سيسمح لنا بفهم مدى أمان الخروج من الحجر الصحي، وبناء سياسة وزارة الصحة والهيئات المشاركة في مكافحة فيروس كورونا وفقاً لذلك".

هذا وكان رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، قد أعلن يوم أمس عبر قناته على "تلغرام"، عن قرب وصول معدات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد للشيشان وداغستان من الإمارات.