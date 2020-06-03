بالفيديو... قاديروف يذرف الدموع متأثرا بالخطبة

ذرف رئيس الشيشان، رمضان قاديروف، الدموع خلال حضوره خطبة في جامع "فخر الملسمين" قرب العاصمة غروزني.

وكُتب تحت الفيديو الذي نشر على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "الدمعة التي تنهمر من عين إنسان بسبب محبته لرسول الله، تطهره من الذنوب، وتزيل كربه".

وكان الرئيس الشيشاني قد أوصى في أغسطس/ آب 2019، ببناء مسجد صغير بعد وفاته يسمى باسمه، رافضا تسمية مسجد "فخر المسلمين" وهو أكبر مسجد في أوروبا، باسمه.