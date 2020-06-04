الخارجية الروسية: منظمة الصحة العالمية لم تتلق معلومات بشأن خروج واشنطن منها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن منظمة الصحة العالمية لم تتلق أية معلومات بشأن خروج واشنطن من المنظمة وكل ما أعلن هو مجرد إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت تصريحات الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي قالت خلاله: إن الأمانة العامة لمنظمة الصحة العالمية لم تتلق أية معلومات من الولايات المتحدة بشأن الخروج من المنظمة وهي بالتالي مجرد إشاعات وأخبار على الشبكات التواصل الاجتماعي".

وأضافت زاخاروفا قائلة: "نراقب عن كثب تطور الوضع، لأنه لا يتعلق فقط بالبيانات على تويتر، بل يتعلق بإجراءات الخروج".

وتابعت زاخاروفا قائلة: "نأمل أن يسود المنطق السليم. الآن أكثر من أي وقت مضى، هناك حاجة للتضامن والاستعداد للتعاون بين جميع الدول".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، اليوم، إنهاء علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية، التي يتهمها بالانحياز إلى الصين منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، "لأنهم فشلوا في القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة، نحن ننهي اليوم علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية ونعيد توجيه هذه الأموال إلى احتياجات أخرى ملحة في مجال الصحة العامة في العالم".