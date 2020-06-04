وزارة الطوارئ الروسية تعلن عن طريقة للتعامل مع كارثة انسكاب الوقود

أعلن وزير الطوارئ الروسية، يفغيني زينيتشيف، عن التوصل إلى طريقة للتعامل مع عواقب كارثة انسكاب الوقود في أحد أنهار روسيا في مدينة نوريلسك.

وقال خلال اجتماع "أعتقد أنه تم إيجاد حل. وسوف نعمل وفقه"، وأشارت الهيئة الفيدرالية للإشراف على الموارد الطبيعية أنه لن يكون هناك حرق للنفط المسكوب داخل النهر.

يشار إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ الفيدرالية في المنطقة، كما تم فتح قضية جنائية بالحادثة.

ووقعت الحادثة 29 مايو/ أيار، نتيجة لاصطدام سيارة بخرسانة أحد الخزانات المليئة بمواد نفطية مما أدى الى سقوط الخزان وانسكاب محتواه.

وفي وقت الحادث كان الخزان ممتلئا بنحو 21161 ألف متر مكعب، من المواد النفطية، ما أدى الى تسربها في نهر دالديكان.

تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا © Photo / Marine Rescue Service

تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا © Photo / Marine Rescue Service

تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا © Sputnik . Press-service of Nornickel

تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا © Photo / Marine Rescue Service

تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا © Photo / Marine Rescue Service

تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا © Sputnik .

تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا Пресс-служба "Норникеля"

تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا © Sputnik . Press-service of Nornickel

تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا © Photo / Prosecutor's office of Norilsk 1 / 9 © Photo / Marine Rescue Service تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا

ويمكن للمشتقات النفطية المتسربة أن تتحرك باتجاه عدد من الأنهار الأخرى، بحسب ما أوضح الخبراء.