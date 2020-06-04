وزارة الطوارئ الروسية تعلن عن طريقة للتعامل مع كارثة انسكاب الوقود

وقال خلال اجتماع "أعتقد أنه تم إيجاد حل. وسوف نعمل وفقه"، وأشارت الهيئة الفيدرالية للإشراف على الموارد الطبيعية أنه لن يكون هناك حرق للنفط المسكوب داخل النهر.
يشار إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ الفيدرالية في المنطقة، كما تم فتح قضية جنائية بالحادثة.
ووقعت الحادثة 29 مايو/ أيار، نتيجة لاصطدام سيارة بخرسانة أحد الخزانات المليئة بمواد نفطية مما أدى الى سقوط الخزان وانسكاب محتواه.
وفي وقت الحادث كان الخزان ممتلئا بنحو 21161 ألف متر مكعب، من المواد النفطية، ما أدى الى تسربها في نهر دالديكان.
- تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا
- تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا
- تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا© Sputnik . Press-service of Nornickel
- تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا
- تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا
- تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا© Sputnik .
- تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسياПресс-служба "Норникеля"
- تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا© Sputnik . Press-service of Nornickel
- تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نورليسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا© Photo / Prosecutor's office of Norilsk
ويمكن للمشتقات النفطية المتسربة أن تتحرك باتجاه عدد من الأنهار الأخرى، بحسب ما أوضح الخبراء.
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