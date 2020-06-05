تهديدات بقتل مراسل قناة "أر تي" في اليمن

أعلنت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، مارغاريتا سيمونيان، اليوم الجمعة، أنه تم تهديد مراسل قناة "آر تي" (RT) في اليمن بالقتل.

وكتبت سيمونيان عبر "التلغرام" أن التهديدات بدأت بعد مقتل زميله وصديقه، أمام منزله قبل عدة أيام، الذي كان يعمل لصالح وكالة " Ruptly".

كما شكرت سيمونيان الخارجية الروسية والسفير الروسي في عدن، الذي يقدمون المساعدة الآن في إجلاء الصحفي وعائلته على وجه السرعة.

وفي وقت سابق، اغتيل الصحفي المصور المستقل نبيل حسن القعيطي، الذي عمل لحساب وكالة "فرانس برس" و"رابتلي" ووكالات عالمية أخرى، في محافظة عدن.