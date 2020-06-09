"البجعة البيضاء" تتزود بالوقود في الجو ليلا ونهارا... فيديو

ويظهر الفيديو عملية تزويد القاذفة الاستراتيجية من طراز "تو-160" في الجو خلال فترة النهار والليل.

يعد التزود بالوقود في الجو أحد أصعب عناصر التدريب على الطيران، وهو عنصر ضروري في تدريب طياري الطيران البعيد المدى، والذي يمكن أن يزداد بشكل كبير في وقت العمل وأثناء أداء مهام على مسافة كبيرة من القاعدة.

وجدير بالذكر أن "تو 160" هي قاذفة استراتيجية حاملة للصواريخ، أسرع من الصوت، وهي ذات أجنحة متغيرة الزاوية وتم تصمميها في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ويتسلح بها الجيش الروسي (السوفياتي) منذ عام 1987. وتعتبر هذه الطائرة من أكبر وأثقل وأسرع الطائرات الحربية في العالم. ويطلق عليها اسم "البجعة البيضاء"، إنها قادرة على اكتساب سرعة تصل إلى 2200 كيلومتر في الساعة، وهو رقم قياسي مطلق للطائرات من هذه الفئة.