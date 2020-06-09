مدفيديف يعلق على الأحداث في أمريكا

صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، بأن الأحداث التي تجري في الولايات المتحدة، تشكل خطراً أمنياً.

موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف خلال اجتماع حول تطوير مفهوم الأمن العام حتى عام 2030: "نعلم جميعا جيدا من وسائل الإعلام كيف يمكن أن يتطور الوضع أثناء الوباء. ما علينا سوى إلقاء نظرة على الأنباء الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "من المفهوم أن أي أحداث من هذا النوع تشكل تهديدًا كبيرًا للسلامة العامة وتؤدي إلى انتهاك حقوق عدد كبير من الناس. نحتاج أن نتذكر هذا عند بناء سياساتنا الخاصة".

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".