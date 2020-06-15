روسيا وقطر تؤكدان مواصلة "الحوار المنتظم"

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، هاتفيا مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تطوير التعاون بين البلدين والمواضيع الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الدولي.

موسكو - سبوتنيك . وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها: "تم بحث القضايا المهمة لمواصلة تنمية العلاقات الروسية - القطرية المتعددة الأوجه، بما في ذلك دعم الجهود المشتركة لتعميق التعاون التجاري، والاتصالات الثقافية والإنسانية وغيرها من الاتصالات بين البلدين".

وأضاف البيان أن "المحادثة أكدت إرادة موسكو والدوحة في مواصلة الحوار المنتظم بشأن المواضيع الرئيسية في جدول الأعمال الثنائي والدولي".

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد بحث أواخر الشهر المنصرم، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التركيز في جانب العلاقات الثنائية على بحث سبل دعم وتعزيز هذه العلاقات، خاصة في "مجالات الاستثمار والتعاون العسكري والدفاعي والصحي والرياضي، لاسيما تبادل الخبرات في مجال تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022".