لافروف: تصرفات الناتو على الحدود الروسية والبيلاروسية تحمل طابعا استفزازيا صريحا

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك، اليوم الجمعة: "لقد أولينا اهتمامنا (خلال المفاوضات) للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، والأنشطة المتزايدة لحلف شمال الأطلسي في المنطقة المجاورة مباشرة لحدودنا، وخاصة في دول البلطيق وبولندا. إن أعمال الحلف هذه استفزازية بشكل علني وتؤدي إلى مزيد من تفتيت المجال الأمني ​​الأوروبي".

