ماهو المكان المفضل لدى بوتين لقضاء إجازته

كشفت رئيسة إدارة التنمية السياحية بوزارة التنمية الاقتصادية في جمهورية خاكاسيا الروسية أولغا كوزمينا، المنطقة التي يفضلها الرئيس الروسي لقضاء إجازته فيها.

ونقل موقع "NSN" عن كوزمينا قولها :"يفضل الرئيس الروسي قضاء إجازته في جمهورية خاكاسيا، نحن نشعر بالفخر والجمهورية تنتظر دائما زيارات رئيس الدولة إلى مناطقها".

وفقا لكوزمينا، تشتهر خاكاسيا الواقعة جنوب سيبيريا بأكثر من 30 ألف معلم تراثي وثقافي. كما قارنت المسؤولة الروسية جمال الطبيعة في المنطقة بجمال الطبيعة السويسرية.

وقالت: "هناك نحو 500 بحيرة معدنية وعلاجية، كما يوجد أكثر من 300 كهف مخصص لزيارات السياح".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد خلال لقاء تلفزيوني إنه تعلم خلال سنوات عمله، أن يفعل ما يحبه في ساعات فراغه، على سبيل المثال، ممارسة الرياضة أو القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى.

وقال بوتين: "مع ذلك، على مدار سنوات العمل، تعلمت أن أتصرف بطريقة تجعلني عندما تظهر لدي عدة ساعات فراغ، أستغلها لكي أفعل ما أحب. على سبيل المثال، القراءة أو ممارسة الرياضة أو الاستماع إلى الموسيقى".