الكرملين: بوتين سيصوت على التعديلات الدستورية في مركز الاقتراع وليس عبر الإنترنت

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيصوت على التعديلات الدستورية في مركز الاقتراع وليس عن بعد.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، ردا على سؤال ما إذا كان الرئيس بوتين سيقوم بالتصويت على التعديلات الدستورية عبر الإنترنت: "الرئيس بنفسه سيقوم بالتصويت. وسنخبركم متى وكيف".

وحول ما إذا كان الرئيس سيرتدي قناعا طبيا وقفزات عند توجهه للتصويت، أوضح بيسكوف: "سيصوت بحيث لا يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر".

يذكر أن عملية التصويت على تعديلات دستور روسيا الاتحادية كانت مقررة في 22 نيسان/ أبريل ، ولكن تم تأجيلها بعد ذلك بسبب الوضع الوبائي المعقد في البلاد. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التصويت سيجرى في 1 تموز/ يوليو.

يذكر أن عملية التصويت على التعديلات الدستورية في روسيا بدأت بتاريخ 25 يونيو الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 1 يوليو، وقد تم تمديد فترة التصويت لمدة أسبوع من أجل تقليل الاحتكاك بين المصوتين نظرا لخطورة الوضع الوبائي.