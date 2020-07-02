مقاطعة روسية تعلن حالة الطوارئ العامة بسبب حرائق كبيرة في الغابات

أعلنت مقاطعة ياقوتيا، اليوم الخميس، عن تطبيق نظام الطوارئ العامة في المنطقة، وذلك بسبب حرائق كبرى اشتعلت في الغابات.

وأصدرت الدائرة الإعلامية للمقاطعة الروسية بيانا رسميا جاء فيه: "تم فرض نظام الطوارئ العام في المقاطعة وذلك بعد اندلاع الحرائق بشكل كبير في الغابات الواقعة ضمن سيطرتنا وقام رئيس المقاطعة بتوقيع المرسوم الذي يقر بتطبيق نظام الطوارئ العامة".

Videos show clouds of smoke blanketing the sun near the Pleistocene Park in Russia’s republic of Sakha. There are currently 198 active wildfires at the territory of more than 2,100 hectares in the Siberian republic



Video: Pleistocene Park on Instagram pic.twitter.com/rvqyHhHHeD — The Moscow Times (@MoscowTimes) July 2, 2020

وأضاف البيان: "هناك مخاطر حقيقية من انتقال الحريق إلى أراضي مجاورة وهذا الأمر سيؤدي إلى توسعه بشكل سيهدد السكان والحيوانات والغابات".

وتابع البيان: "اتخذت السلطات تدابير لإطفاء حرائق الغابات في 15 بلدية على أراضي بمساحة إجمالية تبلغ 1519 هكتارا".

ووجه رئيس المقاطعة باتخاذ كل التدابير المتوفرة لإخماد حرائق الغابات ومنع وصولها للسكان.