جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أشخاصا بتهمة الانضمام إلى تنظيمات إرهابية متطرفة

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، عن اعتقال خمسة إرهابيين في منطقة تشيركيسيا بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا.

وأصدر الجهاز الأمني الروسي بيانا جاء فيه "تم اعتقال خمسة أشخاص في منطقة كاراشاي تشيركيسيا يتبعون لجمعية التكفير والهجرة المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا"

وأضاف البيان: "توصلت التحقيقات إلى خلاصة أن المعلتقين قاموا بنشر إيديولوجية راديكالية، وتجنيد أعضاء جدد، وحث المواطنين على رفض القوانين العلمانية ومؤسسات المجتمع المدني، كما دعوا إلى إقامة دولة إسلامية في شمال القوقاز".

وتابع البيان: "تم الاستيلاء على 45 نسخة من الكتب المتطرفة وأسلحة وذخيرة حية".