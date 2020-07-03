أول إنسان يفعلها... شاهد رائد فضاء روسي يصوت من الفضاء على تعديل الدستور

أصبح رائد الفضاء الروسي أناتولي إيفانيشين أول إنسان يصوت عبر الإنترنت من الفضاء بمشاركته في التصويت الشعبي على التعديلات الدستورية.

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" في بيان أن إيفانيشين، الذي يقيم في محطة الفضاء الدولية منذ مطلع أبريل/نيسان 2020، أصبح "أول إنسان يصوت من المدار عبر الانترنت"، بحسب صحيفة "ذا موسكو تايمز".

وكان هذا التصويت مقررا في أبريل لكنه أرجئ بسبب فيروس كورونا المستجد. بعد ذلك وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن موعد التصويت الجديد - 1 يوليو/ تموز.

ولتجنب توافد الكثير من الناخبين على مراكز الاقتراع من دون التأثير على نسبة المشاركة، استمر التصويت من 25 حزيران/ يونيو إلى الأول من تموز/ يوليو. وقد سمح لسكان موسكو ومقاطعة نينجي نوفغورود (فولغا) بالتصويت الإلكتروني أيضا.

وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، أمس الخميس، أن النتائج الرسمية للتصويت على التعديلات الدستورية في روسيا سيتم الإعلان عنها اليوم الجمعة، حتى تتمكن جميع اللجان من معالجة الشكاوى الموجودة.

وقالت بامفيلوفا خلال مؤتمرها الصحفي: "يمكننا القول إننا سنقوم غدا بتلخيص النتائج الرسمية، وذلك بعد مراجعة كل الشكاوى التي تلقيناها خلال هذه الفترة"

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، أنه بعد فرز 100 في المئة من الأصوات، أظهرت النتائج أن 77.92 في المئة من المشاركين صوتوا لصالح على التعديلات الدستورية، مقابل 21.27 ضد التعديلات.