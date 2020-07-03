الكرملين يرد على المخاوف الغربية بشأن التعديلات الدستورية الروسية

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين ليس مستعدا لأخذ تصريحات الغرب ومخاوفه بالاعتبار بشأن التعديلات الدستورية الروسية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي عما إذا كان الكرملين على دراية بمخاوف الغرب بعد اعتماد التعديلات الدستورية: "نعم، نحن على دراية بها، لكننا لسنا مستعدين لأخذها بعين الاعتبار الآن".

وأضاف بيسكوف قائلا: "بالطبع، حافظت روسيا وستظل ملتزمة بأسس وقواعد القانون الدولي وروح ونص القانون الدولي، ولكن في الوقت نفسه، تبقى روسيا وستظل ملتزمة في المقام الأول بسيادتها الخاصة".

وصادقت لجنة الانتخابات المركزية الروسية على نتائج التصويت العام على تعديلات الدستور الروسي، اليوم الجمعة، والتي أيدها 77.92% من المواطنين الروس، وتم التوقيع على البروتوكول النهائي للتصويت.