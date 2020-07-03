وفاة والد بطل العالم في الفنون القتالية حبيب نورمحمدوف

أعلن الزعيم الشيشاني رمضان قاديروف، اليوم الجمعة، وفاة عبدالمناف نورمحمدوف، المصاب بفيروس "كورونا"، والد بطل العالم في الفنون القتالية حبيب نورمحمدوف،.

وكتب قاديروف عبر قناته على "التلغرام": "وصلتني أخبار حزينة، أيها الأصدقاء، عبدالمناف نورمحمدوف غادر هذا العالم".

وأضاف "أقدم التعازي باسم الشعب الشيشاني كله لعائلة عبدالمناب نورمحمدوف! لقد تركنا، تاركا وراءه اسما طيبا وجيلا جديرا! هذه هي إرادة الله عز وجل وهذا هو القضاء والقدر!".

وكان والد حبيب، عبد المناف نورمحمدوف، قد استفاق من أول غيبوبة في 14 أيار/ مايو ليدخل في غيبوبة جديدة في 19 مايو، بعد عملية قلب أجريت له إثر تدهور صحته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن عبد المناف دخل أحد المستشفيات في جمهورية داغستان الروسية في 25 أبريل/ نيسان الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري في 3 مايو بعد تدهور حالته الصحية.

يعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

والجدير بالذكر، أن نورمحمدوف احتفظ بسجله خاليا من الهزائم، بـ28 فوزاً في 28 نزالا، أما فيرغوسون فحقق 25 فوزا ولديه 3 هزائم.